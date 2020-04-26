В Краснодаре при пожаре в частном доме пострадал человек
ЧП произошло сегодня, 26 апреля, в переулке Володарского в Краснодаре. Очевидцы сообщают о четырех пожарных и трех скорых на месте происшествия.
- Кто-то пострадал серьезно. Нам так ответили экстренные службы, - поясняют они.
Спасатели информацию подтвердили.
В Краснодаре во время пожара погиб человек.
- В 14.56 26.04.2020 диспетчеру Краснодарского ПСГ поступило сообщение о пожаре по адресу: г.Краснодар, ул. Володарского, - прокомментировали "КП" - Кубань" в ведомстве.
Фото: Дмитрий МИХЕЕВ
К месту происшествия выехали пожарные. Выяснилось, что на 60 квадратных метрах загорелась хозпостройка. Позже огонь распространился на соседнюю территорию и достиг масштабов 80 квадратных метров, но был локализован. В 15.44 пожар полностью потушили.
Есть пострадавший.
ИСТОЧНИК KP.RU