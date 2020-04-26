В Краснодаре при пожаре в частном доме пострадал человек

26 Апр 2020 2020-04-26T17:18:47+03:00

Трагедия произошла в частном доме в переулке Володарского [фото, видео]

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ЧП произошло сегодня, 26 апреля, в переулке Володарского в Краснодаре. Очевидцы сообщают о четырех пожарных и трех скорых на месте происшествия.

- Кто-то пострадал серьезно. Нам так ответили экстренные службы, - поясняют они.

Спасатели информацию подтвердили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/775552" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре во время пожара погиб человек.

- В 14.56 26.04.2020 диспетчеру Краснодарского ПСГ поступило сообщение о пожаре по адресу: г.Краснодар, ул. Володарского, - прокомментировали "КП" - Кубань" в ведомстве.

Фото: Дмитрий МИХЕЕВ

К месту происшествия выехали пожарные. Выяснилось, что на 60 квадратных метрах загорелась хозпостройка. Позже огонь распространился на соседнюю территорию и достиг масштабов 80 квадратных метров, но был локализован. В 15.44 пожар полностью потушили.

Есть пострадавший.

ИСТОЧНИК KP.RU