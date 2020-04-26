2020-04-26T17:16:29+03:00
Общество

Скончался солист Кубанского казачьего хора Владимир Турченко

Ему было 72 года
Евгения ОСТРАЯ
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Владимир Турченко. Фото: пресс-служба Кубанского казачьего хораВладимир Турченко. Фото: пресс-служба Кубанского казачьего хора
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72-летний артист, солист Кубанского казачьего хора, умер 23 апреля Владимир Турченко. Скорбную новость "КП" - Кубань" сообщили в коллективе ансамбля.

- Это был талантливый певец, который внес самобытную главу в музыкальную летопись коллектива, - гласит скорбная весть на сайте хора.

Известно, что солист прославленного коллектива родился в 1947 году под Белгородом. Затем окончил Одесскую консерваторию и был принят в состав ансамбля песни и пляски Краснознамённого Черноморского Флота.

В коллектив Кубанского казачьего хора Владимир Федорович пришел уже состоявшимся и опытным вокалистом. Он объездил полмира. И к тому времени уже имел звание Заслуженного артиста Украины. На Кубани его баритон украсил и обогатил состав.

Самые известные песни в исполнении Владимира Турченко - «Дэ Крым за горамы», «Вдоль по Питерской», «Роспрягайтэ, хлопцы, конэй», «Хлеб – всему голова», «Боже Всэсыльный», и многие другие.

Для Кубанского казачьего хора потеря Владимира Турченко – скорбное событие. Все артисты, сотрудники, руководство соболезнуют о смерти Владимира Фёдоровича Турченко. Простились с вокалистом сегодня 26 апреля, в 12.00, на кладбище хутора Ленина Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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