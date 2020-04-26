В Краснодаре разворачивают еще один госпиталь для больных коронавирусом
В Краснодаре еще одно медучреждение станет госпиталем для приема больных с подозрением на COVID - 19. Такое решение озвучили сегодня, 26 апреля, в администрации кубанской столицы.
- Принято Постановление Минобороны РФ, что Военный госпиталь на Постовой теперь будет выполнять функцию инфекционного госпиталя, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Таким образом, медучреждение будет принимать всех, у кого подозревают наличие коронавируса и тех, у кого диагноз был подтвержден. Это 30 дополнительных коек для пациентов.
Ранее функции госпиталя начала выполнять краевая инфекционка. Она принимает сейчас основной поток больных. В Краснодаре на сегодняшний день их насчитывается 44 человека. Среди новых пациентов, выявленных за последние сутки, 12-летний подросток.
Напомним, новой жертвой коронавируса в Краснодарском крае стал 52-летний врач-рентгенолог из лабинского госпиталя Алексей Васильченко.
ИСТОЧНИК KP.RU