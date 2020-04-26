2020-04-26T20:02:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре разворачивают еще один госпиталь для больных коронавирусом

Согласно решению Минобороны, им станет Военное медучреждение на Постовой
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
В Краснодаре сейчас 44 зараженных коронавирусомВ Краснодаре сейчас 44 зараженных коронавирусом
Изменить размер текста:

В Краснодаре еще одно медучреждение станет госпиталем для приема больных с подозрением на COVID - 19. Такое решение озвучили сегодня, 26 апреля, в администрации кубанской столицы.

- Принято Постановление Минобороны РФ, что Военный госпиталь на Постовой теперь будет выполнять функцию инфекционного госпиталя, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, медучреждение будет принимать всех, у кого подозревают наличие коронавируса и тех, у кого диагноз был подтвержден. Это 30 дополнительных коек для пациентов.

Ранее функции госпиталя начала выполнять краевая инфекционка. Она принимает сейчас основной поток больных. В Краснодаре на сегодняшний день их насчитывается 44 человека. Среди новых пациентов, выявленных за последние сутки, 12-летний подросток.

Напомним, новой жертвой коронавируса в Краснодарском крае стал 52-летний врач-рентгенолог из лабинского госпиталя Алексей Васильченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Настоящий торнадо пронесся по одной из станиц на Кубани
На Кубани 542 тысячи человек приняли участие в «Библионочи»
В Краснодаре разворачивают еще один госпиталь для больных коронавирусом
Байкерский слет во время карантина на Кубани разогнал мобильный патруль
Скончался солист Кубанского казачьего хора Владимир Турченко
В Краснодаре при пожаре в частном доме пострадал человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 26 апреля 2020: заболел 12-летний ребенок, 21 человек - в тяжелом состоянии
На Кубани отмечают 29-ю годовщину реабилитации казачества
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 апреля 2020 года увеличилось еще на 73
Власти Кубани анонсировали прямой эфир для предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса
На Кубани байкеры объявили о начале сезона, несмотря на карантин
В оперштабе Кубани рассказали о госпитализации 63-летнего пациента с подозрением на коронавирус
В Краснодаре 25 апреля оштрафовали 207 нарушителям карантина
В Сочи машина сбила двух человек и опрокинулась в реку
На Кубани мужчина угнал машину своей любовницы
На Кубани для ветеранов концерты в честь Дня Победы устроят во дворах домов