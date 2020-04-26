В Краснодаре разворачивают еще один госпиталь для больных коронавирусом

26 Апр 2020 2020-04-26T20:02:02+03:00

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В Краснодаре еще одно медучреждение станет госпиталем для приема больных с подозрением на COVID - 19. Такое решение озвучили сегодня, 26 апреля, в администрации кубанской столицы.

- Принято Постановление Минобороны РФ, что Военный госпиталь на Постовой теперь будет выполнять функцию инфекционного госпиталя, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, медучреждение будет принимать всех, у кого подозревают наличие коронавируса и тех, у кого диагноз был подтвержден. Это 30 дополнительных коек для пациентов.

Ранее функции госпиталя начала выполнять краевая инфекционка. Она принимает сейчас основной поток больных. В Краснодаре на сегодняшний день их насчитывается 44 человека. Среди новых пациентов, выявленных за последние сутки, 12-летний подросток.

Напомним, новой жертвой коронавируса в Краснодарском крае стал 52-летний врач-рентгенолог из лабинского госпиталя Алексей Васильченко.

ИСТОЧНИК KP.RU