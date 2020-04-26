2020-04-26T21:18:09+03:00
Общество

На Кубани 542 тысячи человек приняли участие в «Библионочи»

Мероприятие прошло в онлайн-режиме
Ева МУР@kp_kuban
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Несмотря на необычный формат, участников было немалоНесмотря на необычный формат, участников было немалоФото: Виталий ТИМКИВ
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Вчера, 25 апреля, в крае состоялась традиционная акция «Библионочь». Но из-за карантина в этот раз она проходила в совершенно другом формате. Посетить читальные залы люди не смогли - они закрыты, поэтому акция прошла в онлайн-режиме. Краснодарские библиотеки провели прямые эфиры на своих страницах в Инстаграм, где рассказали о своих выставках.

В Краснодарском крае более 542 тысяч виртуальных зрителей приняли участие в этом событии.

- "Библионочь" посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации. - Программу для детей и взрослых подготовили государственные и муниципальные библиотеки, музеи и выставочные залы. Она прошла под девизом «Память нашей Победы».

В итоге библиотеки и музеи посетили 29 653 виртуальных гостя, а учреждения культуры в муниципальных образованиях – 512 478 зрителей. В прошлом году участниками акции стали более 453 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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