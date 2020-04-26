Настоящий торнадо пронесся по одной из станиц на Кубани

26 Апр 2020 2020-04-26T21:34:28+03:00

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Столб пыли высотой 10-15 метров сняли на видео жители станицы Каневской в Краснодарском крае вчера, 25 апреля. Настоящий торнадо кружил по улице, огибая припаркованный автомобиль.

Редкое природное явление способно нанести серьезный ущерб, попасть в этот поток пыли очень опасно. Однако несмотря на то, что очевидцам торнадо удалось приблизится к вихрю, обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/775595" frameborder="0"></iframe> ПО Кубанской станице пронесся торнадо.

Надо сказать, что такое торнадо очень кратковременное явление. Его природа изучена. Возникает он в основном в сухую и жаркую погоду, сообщает информационный портал "Южные дела". В высоту он достигает не более 20 метров, а скорость ветра внутри него достигает 10 м/с. Обычно на Кубани наблюдаются торнадо в море. Сухопутные "воронки" - редкость.

ИСТОЧНИК KP.RU