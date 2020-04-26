2020-04-26T21:34:28+03:00
Происшествия

Настоящий торнадо пронесся по одной из станиц на Кубани

Пылевой вихрь попал на видео
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: instagram.com/tipichnaya_kanevskayaФото: instagram.com/tipichnaya_kanevskaya
Изменить размер текста:

Столб пыли высотой 10-15 метров сняли на видео жители станицы Каневской в Краснодарском крае вчера, 25 апреля. Настоящий торнадо кружил по улице, огибая припаркованный автомобиль.

Редкое природное явление способно нанести серьезный ущерб, попасть в этот поток пыли очень опасно. Однако несмотря на то, что очевидцам торнадо удалось приблизится к вихрю, обошлось без пострадавших.

ПО Кубанской станице пронесся торнадо.

Надо сказать, что такое торнадо очень кратковременное явление. Его природа изучена. Возникает он в основном в сухую и жаркую погоду, сообщает информационный портал "Южные дела". В высоту он достигает не более 20 метров, а скорость ветра внутри него достигает 10 м/с. Обычно на Кубани наблюдаются торнадо в море. Сухопутные "воронки" - редкость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Настоящий торнадо пронесся по одной из станиц на Кубани
На Кубани 542 тысячи человек приняли участие в «Библионочи»
В Краснодаре разворачивают еще один госпиталь для больных коронавирусом
Байкерский слет во время карантина на Кубани разогнал мобильный патруль
Скончался солист Кубанского казачьего хора Владимир Турченко
В Краснодаре при пожаре в частном доме пострадал человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 26 апреля 2020: заболел 12-летний ребенок, 21 человек - в тяжелом состоянии
На Кубани отмечают 29-ю годовщину реабилитации казачества
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 апреля 2020 года увеличилось еще на 73
Власти Кубани анонсировали прямой эфир для предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса
На Кубани байкеры объявили о начале сезона, несмотря на карантин
В оперштабе Кубани рассказали о госпитализации 63-летнего пациента с подозрением на коронавирус
В Краснодаре 25 апреля оштрафовали 207 нарушителям карантина
В Сочи машина сбила двух человек и опрокинулась в реку
На Кубани мужчина угнал машину своей любовницы
На Кубани для ветеранов концерты в честь Дня Победы устроят во дворах домов