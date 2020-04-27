В центре Краснодара заменят сети водоснабжения

27 Апр 2020 2020-04-27T07:32:56+03:00

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В краевой столице работы по замене сетей водоснабжения стартуют 27 апреля. Из-за этого частично ограничат дорожное движение.

- С 27 апреля по 18 мая по улице Буденного от Красноармейской до Красной специалисты ООО «Краснодар Водоканал» заменят старый стальной трубопровод на новый пластиковый, -сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего планируется поменять около 150 метров. На время работ на этом участке улицы Буденного ограничат движение машин по одной из полос.

Ранее в Краснодаре полностью заменили водопровод на Красной от Пушкина до Буденного. В городе разработан поэтапный план реконструкции сетей, рассчитанный на несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU