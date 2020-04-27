27 Апр 2020 2020-04-27T08:30:20+03:00

В Новороссийске в пятиэтажном доме произошло возгорание Фото: Архив "КП"

Было эвакуировано 15 человек

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В 27 апреля в 05:39 диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре в Новороссийске на улице Рыбацкой.

В 05:40 к месту вызова были направлены подразделения МЧС России. Они установили, что произошло возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме на площади 80 квадратных метров.

В 06:27 пожар локализовали, в 06:40 - ликвидация открытого горения.

- Пожарные эвакуировали 15 человек. На месте работают 20 человек личного состава и 4 единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 07:49 полная ликвидация пожара. Есть пострадавшие.

Напомним, в Краснодаре при пожаре в частном доме пострадал человек. Трагедия произошла в частном доме в переулке Володарского.

ИСТОЧНИК KP.RU