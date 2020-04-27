27 Апр 2020 2020-04-27T08:32:08+03:00

В Лабинском районе женщина из мести обвинила сожителя в краже коровы Фото: Архив "КП"

Теперь за ложный донос ее могут осудить

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В полицию по Лабинскому району с заявлением о краже коровы обратилась 37-летняя жительница станицы Вознесенской. Она сообщила, что к хищению причастен ее сожитель.

- Но информация не подтвердилась. Полицейские установили, что женщина поссорилась с сожителем. А потом из мести обвинила его в краже коровы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, байкерский слет во время карантина на Кубани разогнал мобильный патруль. Бдительные жители поселения сообщили о нарушителях в администрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU