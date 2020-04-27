27 Апр 2020 2020-04-27T09:35:29+03:00

В начале недели на Кубани ожидаются небольшие дожди Фото: Александра ПОДУШКО

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 27 апреля ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с, временами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днем +17…+19 градусов. Во вторник будет малооблачно. Днем до +18 градусов, ночью +5…+9 градусов. 29 апреля ожидается солнечная погода, днем до +21.

В Краснодарском крае в понедельник местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днем +14…+19 градусов.

- На Черноморском побережье местами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Днем воздух прогреется до +18, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

28 апреля местами небольшой дождь. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-5 градусов, днем +15…+20 градусов, 29 апреля до +23.

На Черноморском побережье 28-29 апреля преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 6-11 м/с, местами до 14 м/с. Температура воздуха +5…+10 градусов, днем до +20.

ИСТОЧНИК KP.RU