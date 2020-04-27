Электропоезда «Ласточка» пока не будут курсировать между Сочи и Краснодаром

27 Апр 2020 2020-04-27T09:11:29+03:00

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С 27 апреля по 12 мая приостановлено сообщение электропоездов «Ласточка» маршрутами Имеретинский курорт - Краснодар (№804) и Краснодар - Адлер (№801).

- С 28 апреля по 12 мая также отменяется движение электропоезда № 802 Адлер - Краснодар - , сообщает пресс-служба РЖД.

Тем пассажирам, которые уже приобрели билеты на указанные даты, будут предложены альтернативные варианты на других поездах по этому направлению, или возвращены деньги за несостоявшуюся поездку.

Напомним, ранее РЖД сообщало о возобновлении движения электропоездов «Ласточка» с 27 апреля на участке «Сочи-Краснодар» после завершения работ в Лысогорском тоннеле, из-за чего поезда на этом участке не ходили с середины января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU