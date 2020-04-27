2020-04-27T09:11:29+03:00
Общество

Электропоезда «Ласточка» пока не будут курсировать между Сочи и Краснодаром

Ранее сообщалось о возобновлении сообщения
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Электропоезд "Ласточка". Фото пресс-службы мэрии СочиЭлектропоезд "Ласточка". Фото пресс-службы мэрии Сочи
Изменить размер текста:

С 27 апреля по 12 мая приостановлено сообщение электропоездов «Ласточка» маршрутами Имеретинский курорт - Краснодар (№804) и Краснодар - Адлер (№801).

- С 28 апреля по 12 мая также отменяется движение электропоезда № 802 Адлер - Краснодар - , сообщает пресс-служба РЖД.

Тем пассажирам, которые уже приобрели билеты на указанные даты, будут предложены альтернативные варианты на других поездах по этому направлению, или возвращены деньги за несостоявшуюся поездку.

Напомним, ранее РЖД сообщало о возобновлении движения электропоездов «Ласточка» с 27 апреля на участке «Сочи-Краснодар» после завершения работ в Лысогорском тоннеле, из-за чего поезда на этом участке не ходили с середины января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вениамин Кондратьев о демарше байкеров во время карантина: Никто не должен уйти от ответственности
Более сотни кладбищ Сочи будут закрыты во время Радоницы
ВТБ подписал кредитное соглашение по проектному финансированию строительства МФЦ «Эспланада»
ВТБ одобрил бизнесу Кубани свыше 280 млн рублей на выплату зарплат
Погода в Краснодарском крае: солнце зальет теплом регион
«Домашний офис» от «Ростелекома» поможет бизнесу работать дома
В Новороссийске во время карантина браконьеры вышли порыбачить
В Выселковском районе в ДТП погиб 16-летний водитель ВАЗ-2107
На Кубани разыскали пропавшего 83-летнего пенсионера
Главой Новопокровского района стал Александр Свитенко
Житель Краснодара убил жену за то, что она не убиралась в квартире
Полицией в Сочи задержана молодая женщина с большой партией мефедрона
В Анапе благоустраивают аллею на Симферопольском шоссе
В Тимашевске двое парней ограбили пожилую пару
В Славянском районе сожители организовали наркопритон
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года: заболел полуторагодовалый ребенок, 20 пациентов на ИВЛ
«Ростелеком» предлагает предприятиям высокоточную систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 27 апреля 2020: подтверждено 150 случаев заболевания, 3 человека подключены к ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года увеличилось еще на 57 человек
В Усть-Лабинске опечатали хозяйственный магазин за работу во время карантина
В Павловском районе задержали закладчиков героина
В Темрюкском районе открыли офис врача общей практики
В Краснодаре досрочно завершили ремонт Суворовского путепровода
На Кубани подрядчик незаконно присвоил 11 миллионов рублей во время ремонта больницы
Электропоезда «Ласточка» пока не будут курсировать между Сочи и Краснодаром