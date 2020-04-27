2020-04-27T11:19:22+03:00
Происшествия

На Кубани подрядчик незаконно присвоил 11 миллионов рублей во время ремонта больницы

Акты выполненных работ содержали недостоверные сведения
Александра ПОДУШКО
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На Кубани подрядчик незаконно присвоил 11 миллионов рублей во время ремонта больницыНа Кубани подрядчик незаконно присвоил 11 миллионов рублей во время ремонта больницыФото: Архив "КП"
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В Приморско-Ахтарском районе между ООО «Строительная фирма «Мастерстрой»» и больницей был заключен контракт на выполнение работ по капремонту инфекционного корпуса. На это из бюджета было выделено более 32 миллионов рублей.

Работы были выполнены лишь на 65 процентов. Но подрядчик предоставил акты, которые содержали недостоверные сведения о фактическом завершении ремонта в полном объеме. Из-за этого фирме незаконно перечислили бюджетных средств на сумму более 11 миллионов рублей.

- Расследованием дела занималось СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас подрядчик полностью завершил строительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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