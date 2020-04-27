27 Апр 2020 2020-04-27T11:19:22+03:00

На Кубани подрядчик незаконно присвоил 11 миллионов рублей во время ремонта больницы Фото: Архив "КП"

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В Приморско-Ахтарском районе между ООО «Строительная фирма «Мастерстрой»» и больницей был заключен контракт на выполнение работ по капремонту инфекционного корпуса. На это из бюджета было выделено более 32 миллионов рублей.

Работы были выполнены лишь на 65 процентов. Но подрядчик предоставил акты, которые содержали недостоверные сведения о фактическом завершении ремонта в полном объеме. Из-за этого фирме незаконно перечислили бюджетных средств на сумму более 11 миллионов рублей.

- Расследованием дела занималось СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас подрядчик полностью завершил строительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU