В Краснодаре досрочно завершили ремонт Суворовского путепровода

27 Апр 2020 2020-04-27T09:33:33+03:00

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В краевой столице в ночь с 26 на 27 апреля на Суворовском путепроводе нанесли дорожную разметку. Теперь он полностью открыт для движения авто. Это завершающий этап первого в городе комплексного ремонта всех путепроводов. Его выполнили впервые за последние десятилетия.

Как рассказал заместитель главы города Артем Доронин, на Суворовском путепроводе изменили организацию движения. Теперь здесь три полосы в сторону выезда из города, одна - со стороны въезда в Краснодар в сторону Мира.

- Кроме этого, при съезде с моста направо на Ставропольскую теперь можно повернуть сразу с двух полос. Во время ремонта также сделали пешеходные тротуары по обеим сторонам моста, - сообщили в администрации Краснодара.

Протяженность путепровода - 576 метров. Ремонт стартовал в июне 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С 27 апреля в рамках завершающего этапа работ под путепроводом сделают ремонт, установят дорожные знаки и нанесут разметку, высадят 50 деревьев и кустарников. Также с двух сторон Суворовского путепровода дополнительно появится уличное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU