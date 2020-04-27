2020-04-27T10:00:18+03:00
Общество

В Темрюкском районе открыли офис врача общей практики

Из краевого бюджета на него было выделено более 13 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Темрюкском районе открыли офис врача общей практики. Объект возведен в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Из краевого бюджета на это направили более 13 миллионов рублей.

- В здании есть кабинеты доврачебного приема, врача общей практики, акушера-гинеколога, прививочный и процедурный, помещения для дневного стационара и аптечный пункт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медучреждение оснащено оборудованием для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в ближайшие три года в регионе планируется построить 61 офис врачей общей практики. Также к 2024 году создадут 15 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и заменят 78 существующих. Финансирование нацпроекта по сравнению с прошлым годом на Кубани увеличилось в два раза – до 7,7 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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