В Павловском районе задержали закладчиков героина

27 Апр 2020 2020-04-27T10:21:21+03:00

У них нашли более 14 граммов запрещенных веществ

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В Павловском районе правоохранители задержали 34-летнего приезжего из ближнего зарубежья и 42-летнюю уроженку Оренбургской области при осуществлении ими закладки. Их доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что мужчина и женщина, передвигаясь на автомобиле ВАЗ-2114, закладывали наркотики в тайники. Потом они фотографировали эти места и отправляли координаты с точным местом нахождения веществ через мессенджеры неустановленным лицам.

- Правоохранители выявили 25 тайников, откуда изъяли свертки с героином, общей массой более 14 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до двадцати лет. Сейчас мужчина и женщина находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU