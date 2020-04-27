27 Апр 2020 2020-04-27T10:38:30+03:00

В Усть-Лабинске опечатали хозяйственный магазин за работу во время карантина Фото: Архив "КП"

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Судебные приставы-исполнители Усть-Лабинского районного отдела опечатали магазин строительно-хозяйственных материалов «Склад». Торговая точка принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Магазин работал во время карантина в условиях сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся в Краснодарском крае.

- Исполняя решение районного суда, приставы опечатали вход на территорию объекта на 20 суток. Владельца предупредили о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани подрядчик незаконно присвоил 11 миллионов рублей во время ремонта больницы. Акты выполненных работ содержали недостоверные сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU