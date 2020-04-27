В Усть-Лабинске опечатали хозяйственный магазин за работу во время карантина
Судебные приставы-исполнители Усть-Лабинского районного отдела опечатали магазин строительно-хозяйственных материалов «Склад». Торговая точка принадлежит индивидуальному предпринимателю.
Магазин работал во время карантина в условиях сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся в Краснодарском крае.
- Исполняя решение районного суда, приставы опечатали вход на территорию объекта на 20 суток. Владельца предупредили о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани подрядчик незаконно присвоил 11 миллионов рублей во время ремонта больницы. Акты выполненных работ содержали недостоверные сведения.
ИСТОЧНИК KP.RU