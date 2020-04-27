Коронавирус в Адыгее, последние новости на 27 апреля 2020: подтверждено 150 случаев заболевания, 3 человека подключены к ИВЛ

27 Апр 2020 2020-04-27T11:56:46+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 27 апреля 2020 года

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Всего на 27 апреля 2020 года в Адыгее подтверждено 150 случаев заражения коронавирусом. За выходные дни добавилось еще 14 новых пациентов.

- На амбулаторном лечении - 47 местных жителей. На утро понедельника в инфекционном госпитале – 107 человек, из них в реанимации – 7 человек. К ИВЛ подключено 3 пациента, - сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

В выходной день умер один пожилой человек. Причина смерти - инфаркт миокарды. Из-за того, что он скончался в инфекционной больнице, все мероприятия по вскрытию и захоронению происходят с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Это необходимо, чтобы обезопасить родственников.

За людьми, находящимися на амбулаторном лечении, следят медики. Фактов нарушения режима еще не выявлено.

Тем временем, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля увеличилось еще на 57 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU