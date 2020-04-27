«Ростелеком» предлагает предприятиям высокоточную систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров

27 Апр 2020 2020-04-27T11:00:36+03:00

Для организаций, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу, «Ростелеком» предлагает уникальное комплексное решение для высокоточного удаленного контроля температуры тела проходящих мимо людей с использованием тепловизоров

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Такое решение позволяет бесконтактно, автоматически измерять температуру тела до 80 человек в секунду одновременно, что может минимизировать риски распространения вирусной инфекции на территории крупных организаций.

Данные о температуре тела входящих на предприятие выводятся на отдельный монитор охраны. При фиксации человека с повышенной температурой включается световое и звуковое оповещение. Сотрудник охраны предлагает повторно пройти пункт тепловизора и, в случае подтверждения, отправляет работника под наблюдение медицинского персонала.

Преимуществом решения «Ростелекома» является высокая точность измерения, составляющая до 0,3 градусов Цельсия, быстрый скрининг, большое расстояние, на котором проводятся измерения, широкий охват, возможность выбора зоны контроля, запись архива в видимом и инфракрасном спектрах, гибкая настройка температурного порога. Кроме того, можно подключить функцию распознавания лиц и интегрировать ее с системой контроля доступа на предприятия, чтобы на территорию могли пройти только работники с нормальной температурой.

Уникальность решения «Ростелекома» заключается в полностью автоматической высокоточной калибровке тепловизоров с помощью абсолютно черного тела, построенной на собственной видеоаналитике. Это существенно снижает период простоя комплекса, когда необходимо дождаться техподдержку для повторной калибровки (большинство существующих на рынке решений приходится калибровать довольно часто). При этом проводится удаленный мониторинг состояния всех подключенных тепловизоров для своевременного устранения возможных неисправностей.

Тепловизионное решение «Ростелекома» дает возможность записывать все случаи обнаружения лиц с повышенной температурой в облако и предоставляет доступ к этим записям из единого личного кабинета. Такой подход позволяет централизованно анализировать статистику срабатываний и, при необходимости, оценивать работу операторов тепловизоров. Кроме того, можно подключить функцию распознавания лиц и интегрировать её с системой контроля доступа предприятия с целью допуска на территорию только лиц с нормальной температурой.

- Тепловизионное решение “Ростелекома” появилась не как сиюминутное решение, а в результате развития услуги “Видеонаблюдение”. Хранение и обработка информации производится в облачной платформе видеонаблюдения “Ростелекома”. Система позволяет записывать все данные об обнаруженных лицах с повышенной температурой в облако, доступ к которым есть в едином личном кабинете. Такой подход позволяет централизованно анализировать статистику срабатываний и, при необходимости, оценивать работу операторов тепловизоров, — сказал директор продуктового офиса «Видеонаблюдение» ПАО «Ростелеком» Владимир Еремеев.

Тепловизионное решение «Ростелекома» может быть рекомендовано предприятиям ТЭК, АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, здравоохранения и т.д.

Тепловизоры «Ростелекома» уже заняли свою нишу и успешно применяются для обеспечения безопасности жизни и здоровья. Сейчас, в связи с возникшей ситуацией вокруг эпидемиологической обстановки, они стали эффективным инструментом для измерения температуры тела в местах с высоким трафиком людей.

«Ростелеком» уже установил стационарные тепловизорные пункты в компании «Алроса», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва, Агрохолдинге «Коралл» (Тверская область), АО «Вагонреммаш» (Тамбовская и Воронежская области), Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ) и др.

ИСТОЧНИК KP.RU