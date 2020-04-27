В Славянском районе сожители организовали наркопритон
В Славянском районе 49-летняя хозяйка дома совместно с 45-летним сожителем организовала наркопритон. Она предоставляла свое жилище гражданам для употребления запрещенных веществ.
В доме сотрудники полиции задержали шесть человек, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. В отношении задержанных составили административные материалы.
- Также в доме обнаружили предметы, используемые для приготовления и употребления наркотиков, -добавили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 Уголовного УК РФ (Организация либо содержание притонов). Им грозит шесть лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU