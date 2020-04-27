В Славянском районе сожители организовали наркопритон

27 Апр 2020 2020-04-27T11:24:26+03:00

На них завели уголовное дело

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В Славянском районе 49-летняя хозяйка дома совместно с 45-летним сожителем организовала наркопритон. Она предоставляла свое жилище гражданам для употребления запрещенных веществ.

В доме сотрудники полиции задержали шесть человек, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. В отношении задержанных составили административные материалы.

- Также в доме обнаружили предметы, используемые для приготовления и употребления наркотиков, -добавили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 Уголовного УК РФ (Организация либо содержание притонов). Им грозит шесть лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU