В Тимашевске двое парней ограбили пожилую пару

27 Апр 2020 2020-04-27T11:46:04+03:00

Угрожая ножом, они похитили 200 тысяч рублей

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В дежурную часть по Тимашевскому району обратился местный житель. Он сообщил, что на пожилую супружескую пару, проживающую в соседнем доме, напали двое молодых людей. Они похитили 200 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опростили возможных очевидцев. По подозрению задержали местного жителя. Выяснилось, что парень совместно с приезжим из Ростовской области проник в дом пенсионеров и, угрожая ножом, похитил деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Парню грозит 12 лет.

- Сейчас полицейские устанавливают местонахождения второго подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU