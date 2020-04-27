В Анапе благоустраивают аллею на Симферопольском шоссе

27 Апр 2020 2020-04-27T12:33:12+03:00

Работы здесь начались несколько месяцев назад

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В Анапе озеленение аллеи на Симферопольском шоссе организаторы приурочили сразу к двум акциям: «Зеленая Анапа», которая была объявлена главой курорта, и «Сад памяти». Здесь ранее высадили 100 деревьев.

- Будущий сквер станет частью аллеи, которая соединит речку Анапку с парком военной техники, насчитывающим уже порядка 10 экспонатов. Теперь он дополнится благоустроенной зоной отдыха площадью 3 гектара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Работы по благоустройству данной территории начались несколько месяцев назад по поручению Юрия Полякова. В прошедшем месяце возле парк-отеля «Восход» высадили 100 карибских сосен. Саженцы поливают каждые три дня. Вскоре здесь уложат газон, проведут освещение, установят скамейки и урны.

ИСТОЧНИК KP.RU