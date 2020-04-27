В Анапе благоустраивают аллею на Симферопольском шоссе
В Анапе озеленение аллеи на Симферопольском шоссе организаторы приурочили сразу к двум акциям: «Зеленая Анапа», которая была объявлена главой курорта, и «Сад памяти». Здесь ранее высадили 100 деревьев.
- Будущий сквер станет частью аллеи, которая соединит речку Анапку с парком военной техники, насчитывающим уже порядка 10 экспонатов. Теперь он дополнится благоустроенной зоной отдыха площадью 3 гектара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Работы по благоустройству данной территории начались несколько месяцев назад по поручению Юрия Полякова. В прошедшем месяце возле парк-отеля «Восход» высадили 100 карибских сосен. Саженцы поливают каждые три дня. Вскоре здесь уложат газон, проведут освещение, установят скамейки и урны.
ИСТОЧНИК KP.RU