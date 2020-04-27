Полицией в Сочи задержана молодая женщина с большой партией мефедрона

27 Апр 2020 2020-04-27T13:36:27+03:00

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Сотрудники ДПС ночью в Сочи заметили на улице молодую девушку, которая вела себя странно, а при приближении к ней полицейских заметно занервничала. Сотрудники полиции решили досмотреть ее личные вещи. И как оказалось, не зря.

В рюкзаке девушки во время досмотра обнаружено 59 свертков с порошком бежевого цвета. ДПС-ники изъяли вещество и отправили его на экспертизу. Согласно заключению специалистов, обнаруженный порошок является сильнодействующим синтетическим наркотиком мефедроном. Общая масса составила более 50 граммов.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за незаконную перевозку и распространение наркотиков.

- Задержанная гражданка помещена под стражу. Санкции инкриминируемой ей статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет,- сообщили «КП»-Кубань» в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU