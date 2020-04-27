27 Апр 2020 2020-04-27T12:42:55+03:00

Житель Краснодара убил жену за то, что она не убиралась в квартире Фото: Архив "КП"

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В Краснодаре в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений 47-летней супруге, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Муж и жена проживали в одном из домов на улице Виноградной садового товарищества «Ромашка -2». 19 апреля они выпивали спиртные напитки у себя в жилище. Между ними произошел конфликт. Мужчина начал обвинять женщину в том, что она не убирается дома.

Ссора переросла в драку. Мужчина ударил жену по голове, от чего потерпевшая потеряла сознание. После произошедшего подозреваемый продолжил выпивать.

Вечером 23 апреля соседи супругов, так как те длительное время не появлялись на улице, вызвали на место сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители нашли тело погибшей.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU