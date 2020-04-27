Главой Новопокровского района стал Александр Свитенко

27 Апр 2020 2020-04-27T13:53:37+03:00

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С приветственным адресом от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева выступил директор департамента внутренней политики Игорь Чагаев. Он представил нового главу Новопокровского района. Им стал 35-летний Александр Свитенко.

Родился Александр Свитенко 10 августа 1984 года в Чечено-Ингушской АССР. В 2007 году окончил Армавирский государственный педагогический университет по специальности «Технология и предпринимательство». В 2012 году получил еще одно образование. Он окончил Адыгейский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В апреле 2011 года начал работать в администрации Новопокровского района начальником отдела по делам несовершеннолетних. В августе 2017 года вступил в должность заместителя главы по вопросам экономики.В октябре 2017 года стал главой поселения.

- С марта 2020 года трудился в качестве заместителя главы Новопокровского района, временно исполнял обязанности главы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», предыдущий глава Юрий Ревякин в начале февраля 2020 года скончался на 55-ом году жизни от инфаркта. Информацию об этом 6 апреля подтвердили в администрации. Новопокровский район Юрий Ревякин возглавлял с осени 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU