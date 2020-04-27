На Кубани разыскали пропавшего 83-летнего пенсионера
Сотрудники Росгвардии по Краснодарскому краю разыскали пенсионера, который вышел из дома в хуторе Протичка и не смог найти обратную дорогу.
Около 21:00 прапорщик полиции Александр Колесник и сержант полиции Николай Жариков, двигаясь по маршруту патрулирования получили ориентировку. Уже через час на улице Народной росгвардейцы заметили 83-летнего мужчину, по приметам похожего на пропавшего.
- Его остановили, а после передали сотрудникам полиции. Правоохранители оповестили сына о месте нахождения его отца, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Местный житель поблагодарил сотрудников Росгвардии за оказанную помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU