На Кубани разыскали пропавшего 83-летнего пенсионера

27 Апр 2020 2020-04-27T13:27:14+03:00

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Сотрудники Росгвардии по Краснодарскому краю разыскали пенсионера, который вышел из дома в хуторе Протичка и не смог найти обратную дорогу.

Около 21:00 прапорщик полиции Александр Колесник и сержант полиции Николай Жариков, двигаясь по маршруту патрулирования получили ориентировку. Уже через час на улице Народной росгвардейцы заметили 83-летнего мужчину, по приметам похожего на пропавшего.

- Его остановили, а после передали сотрудникам полиции. Правоохранители оповестили сына о месте нахождения его отца, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Местный житель поблагодарил сотрудников Росгвардии за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU