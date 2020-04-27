27 Апр 2020 2020-04-27T13:42:37+03:00

В Выселковском районе в ДТП погиб 16-летний водитель ВАЗ-2107 Фото: Архив "КП"

Он выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком

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В Выселковском районе 25 апреля в 20:40 на автодороге поселок Бейсуг – станица Крупская – поселок Первомайский произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 16-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ».

- В результате ДТП подросток скончался на месте происшествия. Все обстоятельства аварии выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей проверять передвижение подростков, мониторить наличие у них транспортных средств.

Напомним, полицией в Сочи задержана молодая женщина с большой партией мефедрона. Десятки доз девушка переносила в собственном рюкзаке.

ИСТОЧНИК KP.RU