В Новороссийске во время карантина браконьеры вышли порыбачить

27 Апр 2020 2020-04-27T13:51:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Новороссийска снял на видео, как браконьеры рыбачат во время карантина. Незаконным методом багрения они вытаскивали из моря черную кефаль.

Как сообщают «Южные дела», местные жители нарушили ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также карантин, действующий на Кубани до 30 апреля.

Если злоумышленников поймают, только за выход на улицу без острой необходимости, им грозит от 15 до 40 тысяч рублей штрафа.

Как ранее сообщала «Комсомолка», байкерам, устроившим массовый заезд во время угрозы распространения коронавируса на Кубани, вынесли предупреждение. В администрацию Новомихайловского сельского поселения, куда съехались любители мотогонок, пожаловались местные жители. Оперативно на место дислокации мотоциклистов выдвинулся мобильный патруль из полицейских и казаков.

ИСТОЧНИК KP.RU