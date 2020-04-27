Погода в Краснодарском крае: солнце зальет теплом регион

27 Апр 2020 2020-04-27T14:40:38+03:00

Тепло южный регион ожидает во второй половине недели. Фото: Виталий КАРНАУХ

В середине недели столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов

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О предстоящем потеплении рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- На юге температура будет постепенно повышаться до обычных отметок. Со среды на Кубани будет 20-25 градусов, - заявил Вильфанд.

Он отметил, что тепло южный регион ожидает во второй половине недели.

А вот в ближайшие дни – 27 и 28 апреля – на Кубани местами возможны дожди. Порывы ветра составят 17 м/с. В среду, 29 апреля, посообщениям синоптиков, температура воздуха составит 23 градуса.

Черноморское побережье от дождей отдыхает вплоть до конца недели. Осадки возможны лишь в Туапсинском районе вечером в понедельник, 27 апреля. Температура воздуха у Черного моря составит 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU