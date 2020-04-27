Погода в Краснодарском крае: солнце зальет теплом регион
О предстоящем потеплении рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
- На юге температура будет постепенно повышаться до обычных отметок. Со среды на Кубани будет 20-25 градусов, - заявил Вильфанд.
Он отметил, что тепло южный регион ожидает во второй половине недели.
А вот в ближайшие дни – 27 и 28 апреля – на Кубани местами возможны дожди. Порывы ветра составят 17 м/с. В среду, 29 апреля, посообщениям синоптиков, температура воздуха составит 23 градуса.
Черноморское побережье от дождей отдыхает вплоть до конца недели. Осадки возможны лишь в Туапсинском районе вечером в понедельник, 27 апреля. Температура воздуха у Черного моря составит 20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU