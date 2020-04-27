2020-04-27T14:56:24+03:00
Общество

ВТБ одобрил бизнесу Кубани свыше 280 млн рублей на выплату зарплат

ВТБ одобрил кредиты на выплату зарплаты на сумму 283,2 млн рублей 82 компаниям Кубани в рамках программы государственной поддержки предприятий
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Среди клиентов, получивших кредиты - компании из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19.

ВТБ предоставляет микропредприятиям и компаниям малого бизнеса кредиты на выплату зарплаты на срок от 6 до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период - 4% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 отраслям из списка, утвержденного Правительством.

При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, региональный МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение заявки происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

Виктор Тусиков, управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае, отметил: «Кубань –российская здравница, где сосредоточено большое количество предприятий максимально пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением короновирусной инфекции - компании индустрии туризма, развлечений и физкультурно-оздоровительной сферы. Поэтому для нас особенно важно в кратчайшие сроки реагировать на запросы предпринимателей и предоставлять им необходимую поддержку. Помимо реализации государственных программ, ВТБ оперативно разработал комплекс собственных мер для поддержки предприятий и предлагает своим заемщикам программу реструктуризации действующих кредитов, которая включает в себя отсрочку платежа как по основному долгу, так и по процентам, с изменением срока кредита. На текущий момент в Краснодарском крае одобрено реструктуризаций на общую сумму на 13,3 млрд руб.».

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вениамин Кондратьев о демарше байкеров во время карантина: Никто не должен уйти от ответственности
Более сотни кладбищ Сочи будут закрыты во время Радоницы
ВТБ подписал кредитное соглашение по проектному финансированию строительства МФЦ «Эспланада»
ВТБ одобрил бизнесу Кубани свыше 280 млн рублей на выплату зарплат
Погода в Краснодарском крае: солнце зальет теплом регион
«Домашний офис» от «Ростелекома» поможет бизнесу работать дома
В Новороссийске во время карантина браконьеры вышли порыбачить
В Выселковском районе в ДТП погиб 16-летний водитель ВАЗ-2107
На Кубани разыскали пропавшего 83-летнего пенсионера
Главой Новопокровского района стал Александр Свитенко
Житель Краснодара убил жену за то, что она не убиралась в квартире
Полицией в Сочи задержана молодая женщина с большой партией мефедрона
В Анапе благоустраивают аллею на Симферопольском шоссе
В Тимашевске двое парней ограбили пожилую пару
В Славянском районе сожители организовали наркопритон
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года: заболел полуторагодовалый ребенок, 20 пациентов на ИВЛ
«Ростелеком» предлагает предприятиям высокоточную систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 27 апреля 2020: подтверждено 150 случаев заболевания, 3 человека подключены к ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года увеличилось еще на 57 человек
В Усть-Лабинске опечатали хозяйственный магазин за работу во время карантина
В Павловском районе задержали закладчиков героина
В Темрюкском районе открыли офис врача общей практики
В Краснодаре досрочно завершили ремонт Суворовского путепровода
На Кубани подрядчик незаконно присвоил 11 миллионов рублей во время ремонта больницы
Электропоезда «Ласточка» пока не будут курсировать между Сочи и Краснодаром