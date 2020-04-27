ВТБ одобрил бизнесу Кубани свыше 280 млн рублей на выплату зарплат

27 Апр 2020 2020-04-27T14:56:24+03:00

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Среди клиентов, получивших кредиты - компании из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19.

ВТБ предоставляет микропредприятиям и компаниям малого бизнеса кредиты на выплату зарплаты на срок от 6 до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период - 4% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 отраслям из списка, утвержденного Правительством.

При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, региональный МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение заявки происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

Виктор Тусиков, управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае, отметил: «Кубань –российская здравница, где сосредоточено большое количество предприятий максимально пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением короновирусной инфекции - компании индустрии туризма, развлечений и физкультурно-оздоровительной сферы. Поэтому для нас особенно важно в кратчайшие сроки реагировать на запросы предпринимателей и предоставлять им необходимую поддержку. Помимо реализации государственных программ, ВТБ оперативно разработал комплекс собственных мер для поддержки предприятий и предлагает своим заемщикам программу реструктуризации действующих кредитов, которая включает в себя отсрочку платежа как по основному долгу, так и по процентам, с изменением срока кредита. На текущий момент в Краснодарском крае одобрено реструктуризаций на общую сумму на 13,3 млрд руб.».

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99.

ИСТОЧНИК KP.RU