2020-04-27T15:16:05+03:00
Общество

Более сотни кладбищ Сочи будут закрыты во время Радоницы

Ограничения действуют и для процедуры погребения
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В день Радоницы в Сочи закрыты более 100 кладбищ. Фото пресс-службы мэрии СочиВ день Радоницы в Сочи закрыты более 100 кладбищ. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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28 апреля православные сочинцы отмечают Радоницу. Традиционно в регионе этот день является выходным, жители края посещают могилы близких и молятся об их упокоении.

На сей раз посетить места захоронений родственников у горожан не получится. Все 107 кладбищ Сочи закрыты по постановлению властей региона в связи с создавшейся эпидемобстановкой.

Серьезные ограничения коснулись даже процедуры погребения.

- Исключения делаются только для совершения процедуры погребения усопших. Но должно быть не более 10-ти человек с соблюдением дистанции полтора-два метра, - рассказал начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства мэрии Сочи Алексан Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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