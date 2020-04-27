Более сотни кладбищ Сочи будут закрыты во время Радоницы
28 апреля православные сочинцы отмечают Радоницу. Традиционно в регионе этот день является выходным, жители края посещают могилы близких и молятся об их упокоении.
На сей раз посетить места захоронений родственников у горожан не получится. Все 107 кладбищ Сочи закрыты по постановлению властей региона в связи с создавшейся эпидемобстановкой.
Серьезные ограничения коснулись даже процедуры погребения.
- Исключения делаются только для совершения процедуры погребения усопших. Но должно быть не более 10-ти человек с соблюдением дистанции полтора-два метра, - рассказал начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства мэрии Сочи Алексан Белов.
ИСТОЧНИК KP.RU