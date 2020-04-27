2020-04-27T17:00:08+03:00
Общество

«Бессмертный полк» в Краснодаре: акция пройдет в онлайн-формате

Об этом заявил мэр города Евгений Первышов
Виталий КАРНАУХ
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"Бессмертный полк"."Бессмертный полк".Фото: Виталий КАРНАУХ
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На Кубани, как, впрочем, скорее всего, и по всей России, отменили очную акцию «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса. Теперь, судя по заявлениям властей, шествие переместится в онлайн-режим. Так, в Краснодаре уже вырисовались приблизительные черты того, как будет проходить всероссийская акция.

На заседании оперативного штаба сегодня, 27 апреля, глава города выступил с предложением провести акцию в онлайн форме.

- В этом году организаторы изменили формат проведения мероприятия из-за карантина. Предлагаю использовать экран на Главной площади города. На нем мы сможем показать фотографии тех, кто подаст заявки на участие в виртуальном «Бессмертном полку», - заявил мэр кубанской столицы.

Принять участие в акции просто. Для этого необходимо заполнить форму заявки на сайте polkrf.ru. Напомним, в 2019 году по главной улице Краснодара прошли более ста тысяч кубанцев с портретами своих предков в руках. Стоит отметить, что, скорее всего, в период майских праздников на улицы городов региона будет также запрещено выходить. И это – кстати; ведь наверняка в праздничных гуляниях захотели бы принять участие десятки тысяч жителей Краснодара. Только вот не понятно, для кого будет показ «Бессмертного полка» на городском экране в безлюдном городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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