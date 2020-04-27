2020-04-27T16:38:47+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев о посевной кампании во время карантина: Все работы завершены в срок

Сев яровых завершен, теперь аграрии приступают к севу риса
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Яровые посеяли, теперь сеют рис. Фото: администрация края.Яровые посеяли, теперь сеют рис. Фото: администрация края.
Изменить размер текста:

Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что основная часть посевной на Кубани прошла благополучно. Сейчас аграрии приступили к севу риса. Как отмечает пресс-служба краевой администрации, во всех рисосеющих хозяйствах региона соблюдают меры по недопущению распространения инфекции. Кондратьев отметил, что работы по засеву яровыми прошли в срок.

- Рис и для края, и для всей страны – это вторая по значимости зерновая культура, - заявил губернатор, отмечая, что первооткрывателями в нынешнем году стали Красноармейский, Калининский и Абинский районы Кубани.

Уточняется, что в 2020-м рисом засеют 127 тыс. га. Это, кстати, на 2 тысячи га больше, чем в прошлом году. Кроме того, пятую часть полей отведут под засев новых высокоурожайных сортов риса. Субсидии на приобретение элитных семян аграрии получили из краевой казны, а это порядка 126 млн рублей.

- Несмотря на непростую экономическую ситуацию, рисоводческие предприятия смогли нарастить объемы переработки риса без увеличения его стоимости для покупателей, - заключили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что кубанские аграрии выйдут в поля в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Угрожал убить сковородой за неповиновение: в Крымске 65-летний пенсионер хотел догнаться алкоголем, но жена запретила
В Сочи стартовал городской онлайн-флешмоб ко Дню Победы
В Сочи подросток изрезал ножом родителей, которые хотели его спасти от самоубийства
В Сочи скоропостижно скончалась беременная женщина
Вениамин Кондратьев поручил составить список гостиниц, готовых выступить в качестве обсерваторов
На Кубани мужчина напал на соседей с тяпкой
В Сочи около 15 тысяч виртуальных зрителей приняли участие в «Библионочи»
«Кубань Кредит» начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6%
Краснодарским правоохранителям поступил сигнал о минировании шести самолетов в аэропорту
Вениамин Кондратьев о посевной кампании во время карантина: Все работы завершены в срок
«Бессмертный полк» в Краснодаре: акция пройдет в онлайн-формате
Вениамин Кондратьев о демарше байкеров во время карантина: Никто не должен уйти от ответственности
Более сотни кладбищ Сочи будут закрыты во время Радоницы
ВТБ подписал кредитное соглашение по проектному финансированию строительства МФЦ «Эспланада»
ВТБ одобрил бизнесу Кубани свыше 280 млн рублей на выплату зарплат
Погода в Краснодарском крае: солнце зальет теплом регион