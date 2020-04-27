Вениамин Кондратьев о посевной кампании во время карантина: Все работы завершены в срок

27 Апр 2020 2020-04-27T16:38:47+03:00

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Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что основная часть посевной на Кубани прошла благополучно. Сейчас аграрии приступили к севу риса. Как отмечает пресс-служба краевой администрации, во всех рисосеющих хозяйствах региона соблюдают меры по недопущению распространения инфекции. Кондратьев отметил, что работы по засеву яровыми прошли в срок.

- Рис и для края, и для всей страны – это вторая по значимости зерновая культура, - заявил губернатор, отмечая, что первооткрывателями в нынешнем году стали Красноармейский, Калининский и Абинский районы Кубани.

Уточняется, что в 2020-м рисом засеют 127 тыс. га. Это, кстати, на 2 тысячи га больше, чем в прошлом году. Кроме того, пятую часть полей отведут под засев новых высокоурожайных сортов риса. Субсидии на приобретение элитных семян аграрии получили из краевой казны, а это порядка 126 млн рублей.

- Несмотря на непростую экономическую ситуацию, рисоводческие предприятия смогли нарастить объемы переработки риса без увеличения его стоимости для покупателей, - заключили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что кубанские аграрии выйдут в поля в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU