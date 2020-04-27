Краснодарским правоохранителям поступил сигнал о минировании шести самолетов в аэропорту

27 Апр 2020 2020-04-27T16:59:23+03:00

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Сообщение о минировании самолетов в краснодарском аэроопорту поступило от неизвестного в начале третьего часа дня 27 апреля.

- Дежурный аэропорта в 14:20 сообщил о поступившем сообщении о минировании воздушных судов, - цитирует «Интерфакс» источник, уточняя, что в аэропорт немедленно выехали силы и средства реагирования.

Источник агентства сообщил, что пять судов находятся на стоянке в аэропорту, шестой совершает рейс из Краснодара в Москву. В пресс-службе аэропорта пояснили, что судно удачно приземлилось в Шереметьево.

- На его борту находились 48 человек, информация о минировании ложная, - заключили в кубанском аэропорту, добавляя, что проверка по факту сообщения все еще проводится.

ИСТОЧНИК KP.RU