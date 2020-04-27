2020-04-27T17:09:27+03:00
Экономика

«Кубань Кредит» начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6%

Банк «Кубань Кредит» приступил к приему заявок на ипотечные кредиты под 6% годовых
Иван Егоров
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Фото: Банк «Кубань Кредит.Фото: Банк «Кубань Кредит.
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Банк «Кубань Кредит» приступил к приему заявок на ипотечные кредиты под 6% годовых в рамках государственной программы льготного кредитования.

На ипотеку по сниженной ставке могут рассчитывать граждане Российской Федерации, приобретающие квартиры в рамках специальной программы Банка «Новостройка от партнеров». Максимальная сумма ипотечного кредита сроком до 20 лет составит 3 млн рублей.

Ставка 6% применяется при первоначальном взносе от 50% стоимости жилья, при взносе в размере от 20% до 50% – под 6,5% годовых. В качестве первоначального взноса допускается использование средств материнского капитала. Указанные ставки действует в течение всего срока ипотечного кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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