2020-04-27T17:50:32+03:00
Общество

В Сочи около 15 тысяч виртуальных зрителей приняли участие в «Библионочи»

Всероссийская акция прошла в онлайн-режиме и была посвящена 75-летию Победы
Юлия БАРАНОВА
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Около 15 тысяч виртуальных зрителей приняли участие в «Библионочи» в СочиОколо 15 тысяч виртуальных зрителей приняли участие в «Библионочи» в СочиФото: Юлия БАРАНОВА
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Жители Сочи в рамках «Библионочи» представили в социальных сетях видеоролики, в которых они декламируют стихи о Великой Отечественной войне, читают фронтовые письма или отрывки из произведений художественной литературы, сообщили в пресс-службе мэрии курорта, напомнив, что объединялись публикации хештегом #Библионочь2020сочи.

- Мы благодарны всем, кто принял участие в акции. 14 778 просмотров - это большой результат. Это результат взаимодействия учреждений культуры - в первую очередь библиотек и музеев - и всех неравнодушных сочинцев, - пояснила начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

По всей стране акция «Библионочь» дала старт Всероссийскому онлайн-марафону #75словПобеды, который продолжится до 9 Мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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