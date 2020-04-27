В Сочи около 15 тысяч виртуальных зрителей приняли участие в «Библионочи»

27 Апр 2020 2020-04-27T17:50:32+03:00

Около 15 тысяч виртуальных зрителей приняли участие в «Библионочи» в Сочи Фото: Юлия БАРАНОВА

Всероссийская акция прошла в онлайн-режиме и была посвящена 75-летию Победы

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Жители Сочи в рамках «Библионочи» представили в социальных сетях видеоролики, в которых они декламируют стихи о Великой Отечественной войне, читают фронтовые письма или отрывки из произведений художественной литературы, сообщили в пресс-службе мэрии курорта, напомнив, что объединялись публикации хештегом #Библионочь2020сочи.

- Мы благодарны всем, кто принял участие в акции. 14 778 просмотров - это большой результат. Это результат взаимодействия учреждений культуры - в первую очередь библиотек и музеев - и всех неравнодушных сочинцев, - пояснила начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

По всей стране акция «Библионочь» дала старт Всероссийскому онлайн-марафону #75словПобеды, который продолжится до 9 Мая.

ИСТОЧНИК KP.RU