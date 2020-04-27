2020-04-27T19:08:45+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина напал на соседей с тяпкой

Одному пробил висок, второй - чуть не перерубил руку
Евгения СОРОКА
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Девушка едва не лишилась кисти руки из-за буйного нрава соседа.Девушка едва не лишилась кисти руки из-за буйного нрава соседа.
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Эта история произошла в маленьком поселке Тбилисского района. В населенном пункте всего одна улица и около 30 частных домов. Несмотря на это, две проживающие в поселке семьи готовятся выступать друг против друга в суде.

А началось все с того, что в дежурную часть поступил звонок из местной больницы. Сюда обратились 34-летний Алексей Попов и его 19-летняя сестра Дарья (здесь и далее имена изменены – Авт.).

- У девушки зафиксировали рубленную рану правой кисти, у ее брата – повреждение в области левого виска, - сообщает «КП» - Кубань» источник в ЦРБ станицы Тбилисской.

Инцидент между семьями произошел во дворе дома.

Инцидент между семьями произошел во дворе дома.

Полиция приехала по сообщению медиков о побоях. Поповы дали показания против своего 60-летнего соседа Василия Мануйлова. По их словам, нападение произошло во дворе у них дома. Мужчина вышел во двор и завел беседу с семьей. Вот только разговор не заладился – диалог быстро перерос в ссору с обменом упреками. Не совладав с эмоциями, Василий схватил тяпку, которой он работал в огороде и нанес два удара Алексею и Дарье. Рука девушки чудом уцелела!

- Повреждения были нанесены во время конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - уточняют «КП» - Кубань» в ОМВД по Тбилисскому району.

Если вину Василия докажут, то ему грозят принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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