2020-04-27T18:00:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев поручил составить список гостиниц, готовых выступить в качестве обсерваторов

За все время в обсерваторах пробыли 1400 граждан, 10 из них оказались заражены коронавирусом
Виталий КАРНАУХ
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В Краснодаре прошло заседание оперативного штаба. Фото: администрация региона.В Краснодаре прошло заседание оперативного штаба. Фото: администрация региона.
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Заседание оперативного штаба прошло 27апреля. Речь шла об обязательной изоляции людей, прибывших на территорию нашего региона, а также граждан с подозрением на COVID-19. На встрече губернатор Кубани Вениаимн Кондратьев заявил, что край должен быть готов к увеличению количества обсерваторов.

- От поездок к нам отказываются многие, но, к сожалению, не все. Тех, кто все-таки приехал, необходимо отправить в обсерваторы. Конечно, это вынужденная мера, но только так можно предотвратить распространение коронавируса.

Также глава региона отметил, что вскоре места обсервации могут заполниться, поэтому необходимо подготовить список гостиниц, которые можно дополнительно использовать для временной передержки приезжих граждан

Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко доложил, что список будет готов после того, как его утвердит Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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