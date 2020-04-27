В Сочи скоропостижно скончалась беременная женщина
По данному факту проводится проверка
По данному факту проводится проверка. Фото из архива КП
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Трагический случай произошел в сочинском поселке Дагомыс. Здесь скоропостижно скончалась 30-летняя женщина. Она ждала ребенка.
- Срок беременности - 24 недели. Накануне смерти женщина жаловалась на плохое самочувствие, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю «КП»-Кубань» пояснили, что по данному факту проводится проверка.
- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение, - сказала представитель пресс-службы.
ИСТОЧНИК KP.RU