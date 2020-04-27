2020-04-27T18:46:27+03:00
Общество

В Сочи скоропостижно скончалась беременная женщина

По данному факту проводится проверка
Зоя ВИШНЕВАЯ
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По данному факту проводится проверка. Фото из архива КППо данному факту проводится проверка. Фото из архива КП
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Трагический случай произошел в сочинском поселке Дагомыс. Здесь скоропостижно скончалась 30-летняя женщина. Она ждала ребенка.

- Срок беременности - 24 недели. Накануне смерти женщина жаловалась на плохое самочувствие, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю «КП»-Кубань» пояснили, что по данному факту проводится проверка.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение, - сказала представитель пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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