В Сочи подросток изрезал ножом родителей, которые хотели его спасти от самоубийства

27 Апр 2020 2020-04-27T19:22:23+03:00

В Сочи подросток напал с ножом на родителей

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В отдел полиции Адлерского района Сочи поступило сообщение о молодом человеке, который на улице Ульянова ведет себя неадекватно и набрасывается на прохожих.

Прибывший на место наряд полиции задержал 17-летнего местного жителя. Как выяснилось, перед выходом на улицу юноша у себя дома напал с ножом на своих родителей и нанес 60-летней матери и 58-летнему отцу ранения в область лица и шеи.

По словам матери задержанного, ее сын с самого утра вел себя крайне странно, реагировал агрессивно. Мать также заметила, что зрачки глаз юноши были расширены.

- Когда мы зашли к нему в спальню, сын сидел на кровати с ножом в руках. Он им пытался проколоть себе шею, - рассказала женщина силовикам. – Я попыталась забрать нож, но сын начал нападать на меня. А потом и отца пырнул несколько раз.

Ранения, причиненные сыном отцу, оказались весьма серьезными, и его доставили в отделение реанимации районной больницы.

- Несовершеннолетний нарядом полиции доставлен в психоневрологический диспансер. По делу проводится проверка, - сообщил "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU