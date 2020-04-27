В Сочи стартовал городской онлайн-флешмоб ко Дню Победы

27 Апр 2020 2020-04-27T20:22:34+03:00

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В Сочи стартовал онлайн-флешмоб #9Маякакэтобыло. Общегородскую акцию запустило управление молодёжной политики администрации курорта.

- Этим флешмобом мы бы хотели объединить всех, кто помнит и чтит память Героев, подаривших нам право на жизнь и мирное небо над головой. И вспомнить, как в 2019 году мы со своими семьями шли к мемориалам и вечному огню, чтобы положить цветы в благодарность за Победу над фашизмом, - сказал начальник управления молодёжной политики Отто Савицкий.

В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что принять участие в акции могу все желающие. Для этого необходимо - разместить в личном аккаунте социальных сетей свои фотографии с мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в прошлом году под хештегами #9Маякакэтобыло #Победа75 и отметить официальную страницу ведомства @molodsochi.

ИСТОЧНИК KP.RU