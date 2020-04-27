2020-04-27T21:00:46+03:00
Происшествия

Угрожал убить сковородой за неповиновение: в Крымске 65-летний пенсионер хотел догнаться алкоголем, но жена запретила

Теперь против мужчины возбудили уголовное дело
Виталий КАРНАУХ
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Женщина успела убежать от буйного мужа.Женщина успела убежать от буйного мужа.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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65-летнего пенсионера из Крымского района обвиняют в совершении преступления. Против Александра Н. (имя изменено – авт.) возбудили уголовное дело по статье 119 УК – «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Как выяснили сотрудники органов дознания, пенсионер в один из недавних дней выпивал в своем доме. Алкоголь закончился, но мужчина захотел продолжить «приятный» вечер. Александр приказал своей жене сходить в местный магазин за выпивкой, поскольку сам уже был не в состоянии. На что получил резкий отказ и упреки в том, что пора бы уже поставить точку в этом гиблом деле. Но его уже было не остановить, в порыве злости он схватил металлическую сковороду и замахнулся на свою супругу. Он кричал, что убьет ее, от этого женщина, схватив телефон, выбежала из дома и вызвала наряд полицейских.

- В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Санкции вышеуказанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе ОМВД России по Крымскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Угрожал убить сковородой за неповиновение: в Крымске 65-летний пенсионер хотел догнаться алкоголем, но жена запретила
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