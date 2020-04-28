2020-04-28T07:59:36+03:00
Общество

На Кубани почти 800 человек трудоустроились в онлайн-компании

Об освободившихся специалистах в Ассоциацию компаний интернет-торговли сообщили сами предприятия
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае почти 800 человек нашли работу в онлайн-компании. Об освободившихся специалистах в Ассоциацию организаций интернет-торговли сообщили сами предприятия. Организациям пришлось отказаться от части своих сотрудников из-за распространения опасной инфекции.

- С помощью Ассоциации, включающей в себя более 50 торговых онлайн-площадок, 770 человек нашли новую временную работу, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Теперь трудоустроиться может любой желающий. Создан список с контактами компаний Интернет-торговли. Его можно найти на официальном сайте департамента потребительской сферы, – прокомментировал руководитель департамента Роман Куринный.

Также одна из крупнейших торговых компаний «Пятерочка» готова расширять штат, предварительно обучив персонал. Уже открыт дополнительный набор администраторов магазинов, продавцов-кассиров, операторов склада, водителей и другие позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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