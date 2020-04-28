На Кубани почти 800 человек трудоустроились в онлайн-компании
В Краснодарском крае почти 800 человек нашли работу в онлайн-компании. Об освободившихся специалистах в Ассоциацию организаций интернет-торговли сообщили сами предприятия. Организациям пришлось отказаться от части своих сотрудников из-за распространения опасной инфекции.
- С помощью Ассоциации, включающей в себя более 50 торговых онлайн-площадок, 770 человек нашли новую временную работу, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
- Теперь трудоустроиться может любой желающий. Создан список с контактами компаний Интернет-торговли. Его можно найти на официальном сайте департамента потребительской сферы, – прокомментировал руководитель департамента Роман Куринный.
Также одна из крупнейших торговых компаний «Пятерочка» готова расширять штат, предварительно обучив персонал. Уже открыт дополнительный набор администраторов магазинов, продавцов-кассиров, операторов склада, водителей и другие позиции.
ИСТОЧНИК KP.RU