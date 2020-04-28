В Краснодаре строят детсад на 200 мест

28 Апр 2020 2020-04-28T08:03:39+03:00

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Дошкольное учреждение на 200 мест возводится по нацпроекту «Демография» на улице Калинина в краевой столице.

Двухэтажный детский сад появится в одном из развивающихся микрорайонов города. Общий объем финансирования учреждения составил около 170 миллионов рублей. Благодаря нацпроекту в 2020 году привлечено около 75 миллионов рублей федеральных средств, из краевого бюджета - 46 миллионов рублей.

- Уже выполнены земляные работы, залит фундамент. Физическая готовность объекта составляет 14 процентов. Строительство ведется в соответствии с графиком. Планируется, что детский сад будет достроен в декабре этого года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU