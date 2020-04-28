2020-04-28T08:31:38+03:00
Происшествия

В Тихорецком районе организация задолжала 61 работнику свыше 650 тысяч рублей

В отношении должностного и юридического лиц были приняты меры административного понуждения
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецком районе организация задолжала 61 работнику свыше 650 тысяч рублейВ Тихорецком районе организация задолжала 61 работнику свыше 650 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Тихорецкая межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на ЗАО «РСУ «Автогрейд». Организация осуществляет деятельность в сфере строительства и ремонта дорог.

- 61 работнику предприятия за декабрь 2019 года задолжали зарплату в размере более 650 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В целях взыскания денег в пользу сотрудников прокурор направил в суд 45 исковых заявлений. Задолженность была погашена в полном объеме. Также руководителю внесено представление в отношении должностного и юридического лиц, приняты меры административного понуждения.

Напомним, на Кубани подрядчик незаконно присвоил 11 миллионов рублей во время ремонта больницы. Акты выполненных работ содержали недостоверные сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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