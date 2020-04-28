2020-04-28T08:47:11+03:00
Общество

Избитый собственной женой полицейский в Сочи обратился за помощью к врачам

Супруга напала на мужа во время домашнего обеда
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Сочи супруга напала на офицера полицииВ Сочи супруга напала на офицера полицииФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

В отдел полиции в поселке Лазаревском в Сочи из местной городской больницы №1 поступило сообщение о том, что к врачам за помощью обратился майор полиции с травмами лица и левой руки.

Прибывшему наряду полиции 36-летний офицер рассказал ,что подвергся нападению собственной жены в тот момент, когда, не подозревая неладного, пришел домой на обед.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия полицейские узнали, что майор и его супруга находятся в бракоразводном процессе, и на этой почве у жены к мужу возникла неприязнь, которую женщина уже не могла сдержать в приемлемых рамках.

Майору полиции оказана амбулаторная помощь.

«По факту происшествия полицией проводится проверка»,- сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Щербиновском районе браконьеры ловили рыбу жаберными сетями
В обсерваторы Краснодара 27 апреля из аэропорта отправили 41 пассажира
В Тихорецком районе местная жительница киркой до смерти забила сожителя
На Кубани в ДТП погиб водитель скутера
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года: среди пациентов 25 женщин и 26 мужчин
В Темрюке 18-летний парень спас женщину из пожара
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года увеличилось еще на 51
Преступная группа в Сочи похитила полезных ископаемых на 12 миллионов рублей
В микрорайоне «Почтовый» Краснодара возводят школу
Жителя Новороссийска осудят за мошенничество на 6 миллионов рублей
На Кубани местный житель оговорил своих знакомых в краже мопеда
На Кубани спасатели помогли водителю КамАЗа, который после ДТП застрял в кабине
В Лабинске мужчина предъявил полицейским поддельный пропуск
Мэр Сочи проверил работу обсерватора в Адлерском районе