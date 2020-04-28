Избитый собственной женой полицейский в Сочи обратился за помощью к врачам

28 Апр 2020 2020-04-28T08:47:11+03:00

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В отдел полиции в поселке Лазаревском в Сочи из местной городской больницы №1 поступило сообщение о том, что к врачам за помощью обратился майор полиции с травмами лица и левой руки.

Прибывшему наряду полиции 36-летний офицер рассказал ,что подвергся нападению собственной жены в тот момент, когда, не подозревая неладного, пришел домой на обед.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия полицейские узнали, что майор и его супруга находятся в бракоразводном процессе, и на этой почве у жены к мужу возникла неприязнь, которую женщина уже не могла сдержать в приемлемых рамках.

Майору полиции оказана амбулаторная помощь.

«По факту происшествия полицией проводится проверка»,- сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU