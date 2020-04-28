Мэр Сочи проверил работу обсерватора в Адлерском районе

28 Апр 2020 2020-04-28T09:01:50+03:00

Сейчас здесь содержатся более 500 человек

Изменить размер текста: A A

Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил работу пункта обсервации в Адлерском районе курорта.

Сейчас в обсерваторе находятся 538 человек их различных регионов страны. Гостиничный комплекс, где размещены все эти люди,находится под круглосуточной охраной полицейских и росгвардейцев. Двухнедельная изоляция проводится по указанию властей региона, и необходима для того, чтобы обезопасить город от угрозы распространения коронавируса.

Все граждане здесь живут в отдельных комфортабельных номерах, регулярно проходят медицинское обследование. Для них организовано трёхразовое питание.

-Если диагноз подтверждается, пациент направляется в инфекционную больницу согласно всем нормам безопасности, - рассказал главный санитарный врач по Сочи Владимир Оробей.

ИСТОЧНИК KP.RU