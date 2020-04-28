2020-04-28T09:18:48+03:00
Происшествия

В Лабинске мужчина предъявил полицейским поддельный пропуск

Экспертиза установила, что он был напечатан на цветном струйном принтере
Александра ПОДУШКО
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В Лабинске мужчина предъявил полицейским поддельный пропускВ Лабинске мужчина предъявил полицейским поддельный пропускФото: Архив "КП"
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В Лабинске 30-летний местный житель за рулем отечественного авто нарушил ПДД и столкнулся с другой машиной. Сотрудники ДПС провели фиксацию аварии.

При проверке документов мужчина предъявил полицейским пропуск, предоставляющий право на передвижение на авто по территории Лабинского района. Стражи порядка изъяли документ и направили на экспертизу. Было установлено, что пропуск напечатан на цветном струйном принтере, а также он является поддельным.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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