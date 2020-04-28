На Кубани спасатели помогли водителю КамАЗа, который после ДТП застрял в кабине
24 апреля на трассе Анастасиевская - Семисводный произошло ДТП с участием «КамАЗа» и «Форда». Автомобили опрокинулись в оросительный канал.
- На место ДТП оперативно прибыли сотрудники Славянского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели отключили аккумуляторные батареи у машин и выставили оградительные конусы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
Экстренная помощь нужна была водителю «КамАЗа». Так как часть кабины грузовика оказалась погруженной в оросительный канал, мужчина не мог выбраться самостоятельно.
Спасатели достали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU