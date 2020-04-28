На Кубани местный житель оговорил своих знакомых в краже мопеда
В полицию Староминского района с сообщением о пропаже мопеда обратился 27-летиний местный житель. Мужчина рассказал, что оставил авто около дома, а вернувшись, не обнаружил его. При проверке сведения не подтвердились.
- Выяснилось, что мужчина поссорился со знакомыми. Он оговорил их в совершении кражи. Мужчина спрятал мопед на заброшенной территории недалеко от своего дома. После он сообщил в полицию ложные сведения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU