28 Апр 2020 2020-04-28T10:28:57+03:00

Жителя Новороссийска осудят за мошенничество на 6 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В тюрьме он может провести 10 лет

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В Новороссийске местный житель с марта по июнь 2019 года предлагал потерпевшим взять у них в аренду строительную опалубку с компонентами. Отдавать оборудование он не собирался.

- Через посредника злоумышленник заключал с гражданами договоры сроком на один месяц и передавал им деньги. Получив строительное оборудование, мужчина продавал его третьим лицам. В результате шестерым потерпевшим причинен ущерб в сумме более 6 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 40-летнего жителя Славянска-на-Кубани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество). Материалы направили в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU