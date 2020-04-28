2020-04-28T10:28:57+03:00
Происшествия

Жителя Новороссийска осудят за мошенничество на 6 миллионов рублей

В тюрьме он может провести 10 лет
Александра ПОДУШКО
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Жителя Новороссийска осудят за мошенничество на 6 миллионов рублейЖителя Новороссийска осудят за мошенничество на 6 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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В Новороссийске местный житель с марта по июнь 2019 года предлагал потерпевшим взять у них в аренду строительную опалубку с компонентами. Отдавать оборудование он не собирался.

- Через посредника злоумышленник заключал с гражданами договоры сроком на один месяц и передавал им деньги. Получив строительное оборудование, мужчина продавал его третьим лицам. В результате шестерым потерпевшим причинен ущерб в сумме более 6 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 40-летнего жителя Славянска-на-Кубани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество). Материалы направили в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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