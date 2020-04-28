В микрорайоне «Почтовый» Краснодара возводят школу
Школа на 1550 мест в микрорайоне «Почтовый» Краснодара возводится по госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».
Общая площадь трехэтажного здания составит более 27 тысяч квадратных метров, а объем инвестиций на 2020-2022 годы – около 1 миллиарда рублей, – прокомментировал руководитель департамента строительства края Владимир Вареха.
- Скоро будут заливать фундамент. Готовность сейчас составляет 11 процентов. Ввод в эксплуатацию запланирован на февраль 2022 года, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Кроме учебных классов в школе предусмотрены зал для занятий хореографией, лингафонные кабинет, три спортивных зала, а на прилегающей территории – футбольное поле с искусственным покрытием.
ИСТОЧНИК KP.RU